Kommt statt V, U, W oder L ein K? Zugegeben: Als wir im April-Bericht mögliche Erholungsbilder nach dem "Corona-Crash" analysierten, hatten wir diesen Buchstaben noch nicht auf der Rechnung. Doch drei Monate später ist das K zu einer ernsthaften Alternative geworden, weil es auffallend gut zur laufenden Erholungsbewegung passt.Warum? Nach dem Kurssturz im März intensivierte sich eine Entwicklung, die bereits vor Corona begann: die Spreizung der Renditen zwischen Digitalisierungsgewinnern und -verlierern, die schon vorher in vielen Investorengesprächen ein Thema gewesen war. Durch den Lockdown hat diese Entwicklung nicht nur im realen Leben einen zusätzlichen Schub bekommen, sondern auch an den Börsen: Während die erste Phase der Erholungsbewegung noch sehr viele Aktien quer durch alle Branchen erfasst hat, öffnet sich in der zweiten Phase die Schere zwischen digitalisierungsaffinen Titeln und dem Rest markant. Der Kurssturz, die anfängliche Erholung und die später auseinanderlaufenden Kursentwicklungen ähneln folglich einem (kleinen) K. Diese Beobachtung lässt sich auch gut im Portfolio des DWS Concept Platow (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) nachvollziehen. Zwar schichteten ...

