Im Bilanzskandal bei Wirecard gibt es kurz vor dem Wochenende einen weiteren Aufreger: Laut Medienberichten könnten noch bis Juni 2020 - also kurz vor dem Kollaps des Zahlungsabwicklers - Hunderte Millionen Euro abgeflossen sein. Die Dummen wären einmal mehr die Gläubiger und Aktionäre des Zahlungsabwicklers. Die deutschen Ermittler in der Causa Wirecard vermuten, dass der Konzern unmittelbar vor der Pleite noch Hunderte Millionen Euro an zwielichtige Partner transferiert hat. Zu diesem Zeitpunkt ...

