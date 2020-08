Die gestiegene Zahl an Neuinfektionen verleiht Nautilus weiter Flügel. Am Freitag gewinnt die Aktie des Herstellers von Fitnessgeräten acht Prozent und erreicht ein neues Jahreshoch. Der Aufwärtstrend dürfte sich fortsetzen, denn in vielen Ländern droht den Fitnessstudios wieder eine Zwangsschließung.Den Crash im März hat Nautilus längst vergessen gemacht. Die Aktie zählt seit Monaten zu den absoluten Überfliegern. Der Grund: Viele Fitnessfans haben sich im Lockdown ein Home-Gym eingerichtet, mit ...

