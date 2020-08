Einstellung am 7. August 2020 und Einführung am 10. August 2020WisdomTree Issuer ICAV,Dublin, IrlandDie Bestände der Miteigentümer am Sammelbestand der bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegten Zertifikate für die nachfolgend genannten ETFs werden mit Wirkung zum Montag, 10. August 2020, in die internationale Abwicklungsstruktur (International Central Securities Depositary, ICSD-Modell) überführt. Die Umstellung erfolgt nach dem Stand 7. August 2020 (Geschäftsschluss) im Verhältnis 1:1.Deshalb wird die Notierung der bislang unter deutscher ISIN ("DE-ISIN") gehandelten ETFs mit Ablauf des 7. August 2020 eingestellt und in die Notierung in der irischen ISIN ("IE-ISIN") ab dem 10. August 2020 aufgenommen. Nach erfolgter Umstellung werden die Anteile in Wertpapierrechnung (AKV) verwahrt.Nr. / Wertpapierart / Bezeichnung / ISIN (alt) / Letzter Handelstag ISIN (alt) / ISIN (neu) / Erster Handelstag MIC XFRA+ XETR / ISIN (neu)1. / ETF / WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF / DE000A14NDZ0 / 07.08.2020 / IE00BQQ3Q067 / 10.08.20202. / ETF / WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF / DE000A2N5XC4 / 07.08.2020 / IE00BQZJBM26 / 10.08.20203. / ETF / WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF / DE000A14ND38 / 07.08.2020 / IE00BQZJBX31 / 10.08.20204. / ETF / WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF / DE000A14ND46 / 07.08.2020 / IE00BQZJC527 / 10.08.20205. / ETF / WisdomTree US Equity Income UCITS ETF / DE000A14ND12 / 07.08.2020 / IE00BQZJBQ63 / 10.08.20206. / ETF / WisdomTree US SmallCap Dividend UCITS ETF / DE000A14ND20 / 07.08.2020 / IE00BQZJBT94 /10.08.2020 7. / ETF / WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged / DE000A14SLJ6 / 07.08.2020 / IE00BVXBH163 / 10.08.20208. / ETF / WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged / DE000A2N5XC4 / 07.08.2020 / IE00BVXC4854 / 10.08.20209. / ETF / WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF / DE000A140SG3 / 07.08.2020 / IE00BYPGT035 / 10.08.202010. / ETF / WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc / DE000A142K52 / 07.08.2020 / IE00BYQCZX56 / 10.08.202011. / ETF / WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - EUR Acc / DE000A142K45 / 07.08.2020 / IE00BYQCZC44 / 10.08.202012. / ETF / WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc / DE000A142K60 / 07.08.2020 / IE00BYQCZJ13 /10.08.2020 13. / ETF / WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc / DE000A142K78 / 07.08.2020 / IE00BYQCZN58 / 10.08.202014. / ETF / WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc / DE000A2AE1R9 / 07.08.2020 / IE00BYMLZY74 / 10.08.202015. / ETF / WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc / DE000A2AHL75 / 07.08.2020 / IE00BZ56SW52 / 10.08.202016. / ETF / WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc / DE000A2AGPX1 / 07.08.2020 / IE00BZ56RG20 / 10.08.202017. / ETF / WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc / DE000A2AHL91 / 07.08.2020 / IE00BZ56TQ67 / 10.08.202018. / ETF / WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF - Acc / DE000A2ARXF9 / 07.08.2020 / IE00BDF12W49 /10.08.2020 19. / ETF / WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF - Acc / DE000A2ARXE2 / 07.08.2020 / IE00BDF16114 / 10.08.202020. / ETF / WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc / DE000A2ARXG7 / 07.08.2020 / IE00BD6RZT93 / 10.08.202021. / ETF / WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc / DE000A2AS9T2 / 07.08.2020 / IE00BD6RZW23 / 10.08.202022. / ETF / WisdomTree India Quality UCITS ETF - USD / DE000A2DJWH8 / 07.08.2020 / IE00BDGSNK96 / 10.08.202023. / ETF / WisdomTree India Quality UCITS ETF - USD Acc / DE000A2DJWJ4 / 07.08.2020 / IE00BDGSNL04 / 10.08.202024. / ETF / WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD / DE000A2JLJA3 / 07.08.2020 / IE00BZ0XVF52 /10.08.2020 25. / ETF / WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite UCITS ETF - USD Acc / DE000A2JEFE8 / 07.08.2020 / IE00BD49R243 / 10.08.202026. / ETF / WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF - EUR / DE000A2JLJC9 / 07.08.2020 / IE00BD49R912 / 10.08.202027. / ETF / WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc / DE000A2JLJD7 / 07.08.2020 / IE00BD49RB39 / 10.08.202028. / ETF / WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF - EUR / DE000A2JLJE5 / 07.08.2020 / IE00BD49RJ15 / 10.08.202029. / ETF / WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc / DE000A2JLJF2 / 07.08.2020 / IE00BD49RK20 / 10.08.202030. / ETF / WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc / DE000A2JRN64 / 07.08.2020 / IE00BG88WG77 /10.08.2020 31. / ETF / WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged / DE000A2JRN56 / 07.08.2020 / IE00BFNNN236 / 10.08.202032. / ETF / WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc / DE000A2N7NJ6 / 07.08.2020 / IE00BDVPNG13 / 10.08.202033. / ETF / WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc / DE000A2PQ364 / 07.08.2020 / IE00BJGWQN72 / 10.08.202034. / ETF / WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc / DE000A2PUQR0 / 07.08.2020 / IE00BKLF1R75 / 10.08.2020Kleinste handelbare Einheit: 1Handelswährung: EURAbrechnungswährung: EURNotierungsart: StücknotizInstrumenten Typ: EQUCCP: JaMIC: XFRAHandelsmodell: Fortlaufende Auktion mit SpezialistEinzelauktion: NeinSpezialist / CBF Nr.: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank / 7866MIC: XETRHandelsmodell: Fortlaufender HandelProduct Assignment Group: Nr. 1-14, 33-34: FON0 / Nr. 15-23, 25, 30, 32: FON1 / Nr. 24, 26-29, 31: FONA