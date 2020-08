NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Facebook haben am Freitag ihre jüngste Rekordjagd beschleunigt. Zuletzt zogen die Papiere des weltgrößten Online-Netzwerkes unter den Favoriten im leicht nachgebenden Tech-Index Nasdaq 100 um gut drei Prozent auf 274,10 US-Dollar an. Am US-Aktienmarkt wird Facebooks Marktkapitalisierung von aktuell 781 Milliarden Dollar lediglich von Alphabet , Amazon , Microsoft und Apple in den Schatten gestellt.



Wie schon am Vortag profitierten die Facebook-Aktien Börsianern zufolge weiter von den jüngsten Entwicklungen rund um Tiktok. Mit einer neuen Verfügung verschärfte US-Präsident Donald Trump nun seinen Kurs gegen die chinesische Video-App weiter. Mit der Verfügung, die in 45 Tagen greifen soll, verbietet Trump US-Bürgern, "Geschäfte" mit Bytedance, dem Eigentümer der App, zu machen. Die App sammle große Mengen an Nutzerdaten und stelle eine "Bedrohung" der nationalen Sicherheit dar. Facebook selber hatte erst am Mittwoch mit Instagram Reels einen Tiktok-ähnlichen Dienst präsentiert, mit dem ebenfalls Kurzvideos erstellt werden können./la/he

