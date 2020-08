Mit offenen Augen durch die Welt gehen - dieses Mantra predigt der Börsenpunk immer wieder. Auch in Zeiten der Corona-Krise lassen sich damit spannende Aktien entdecken. Zum Beispiel im Outdoor-Bereich. Urlaub mit dem eigenen Wohnmobil ist in - und genau da kommt Thor Industries ins Spiel.Hymer war die größte Übernahme in der Firmengeschichte von Thor Industries. 2019 legte Thor 2,1 Milliarden Dollar für den europäischen Marktführer für Wohnmobile auf den Tisch. Zu Hymer zählen starke Marken wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...