Montreal - Einen Tag nachdem US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf den Import von kanadischem Aluminium ausgerufen hat, kündigte Kanada am Freitag neue Gegenzölle an. "Wir werden nicht eskalieren und wir werden nicht zurückstecken", sagte die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland am Freitag. Kanada werde "entschieden und stark" in der Verteidigung seiner Aluminium-Branche agieren und auf US-amerikanische Produkte im Volumen von rund 3,6 Milliarden Kanadischen Dollar (2,3 Milliarden Euro) Zölle einführen, sagte Freeland.



In den nächsten dreißig Tagen soll eine Liste mit möglichen Gütern diskutiert werden, hieß es weiter. Trumps Strafzölle seien "unnötig, ungerechtfertigt und vollständig inakzeptabel", sagte Freeland. "Kanadisches Aluminium ist elementar für die US-Industrie, inklusive der US-Militär-Industrie."



Trump hatte seine Exekutivorder am Donnerstag beim Besuch einer Waschmaschinen-Fabrik in Ohio angekündigt und geklagt, Kanada nutze die Vereinigten Staaten aus. Schon 2018 hatte es in den USA Zölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada und Mexiko gegeben, diese waren aber im Folgejahr aufgehoben worden. Gegner kritisieren, dass durch die Zölle Produkte für US-amerikanische Firmen und Konsumenten im Inland teurer würden./cfa/DP/he

