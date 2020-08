Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 7 août/August 2020) Vegaste Technologies Corp., the issuer resulting from a Fundamental Change of Winston Resources Inc. (WRW), has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Company is a digital based, one-stop-shop and distribution company with a fast-growing database with plans to offer customers across North America more than 3,000 products by the end of August, 2020. In addition to offering pre-made meals and indoor plant deliveries, the Company currently has plans underway to expand its product lines to include cosmetics, vitamins, clothing, and its own water brand.

Vegaste Technologies Corp., l'émetteur résultant d'un changement fondamental deWinston Resources Inc. (WRW), a été approuvé pour l'inscription.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

La société est une société de distribution et de guichet unique basée sur le numérique avec une base de données à croissance rapide qui prévoit d'offrir aux clients de toute l'Amérique du Nord plus de 3000 produits d'ici la fin du mois d'août 2020. En plus d'offrir des repas préparés et livraisons de plantes d'intérieur, la société prévoit actuellement d'élargir ses gammes de produits pour inclure des cosmétiques, des vitamines, des vêtements et sa propre marque d'eau.

Issuer/Émetteur: Vegaste Technologies Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): VEGA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 54 462 036 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 1 540 000 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP : 92255Q 10 1 ISIN : CA92255Q 10 1 9 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 975662305/CA9756623059 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation : 10 Old for 1 New/10 anciens pour 1 nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 10 août/August 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for VEGA. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com