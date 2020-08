Manz hat jüngst Quartalszahlen veröffentlicht, die sehr gut ausgefallen sind. So gelang es trotz des außergewöhnlich schwierigen Marktumfeldes den Umsatz im zweiten Quartal um 12,0% auf 62,71mEUR (Q1: 61,61mEUR) zu steigern und zugleich das Umsatzniveau aus dem ersten Quartal zu übertreffen. Wachstumstreiber war dabei das Segment Energy Storage, das den Umsatz um 79,4% auf 15,04mEUR steigerte. Aber auch das Segment Contract Manufacturing erzielte mit 12,85mEUR einen um 85,2% höheren Umsatz im zweiten Quartal. Im erst genannten konnten die Großaufträge aus dem Vorjahr trotz COVID-19 Pandemie wie geplant abgearbeitet werden. Deutliche Einbußen verzeichnete dagegen der Solarbereich mit einem Rückgang von 56,5% auf 3,61mEUR. Aufgrund des Umsatzrückgangs von 19,8% im ersten Quartal resultierte im Konzern auf Halbjahresbasis noch ein Umsatzrückgang von 6,4% auf 124,32mEUR, wenngleich das Bild auf Segmentebene ähnlich ist. So verzeichneten die Segmente Solar (9,68mEUR / -56,2%) und Electronics (51,79mEUR / -21,5%) größere Umsatzrückgänge, währenddessen die Bereiche Energy Storage (29,81mEUR / +104,2%) und Contract Manufacturing (23,63mEUR / +15,3%) deutliche Zuwächse erreichten. Der schwache Umsatz im Solarbereich ist auf Verzögerungen bei der Maschineninstallation in Folge der COVID-19 Beschränkungen zurückzuführen. Das Service-Segment verzeichnete jeweils einen leichten Umsatzrückgang von 1,1% respektive 2,1%.



