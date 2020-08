GoldNachdem in der vergangenen Handelswoche die entscheidenden charttechnischen Ausbrüche bei Gold und Silber gelangen, liefen in der abgelaufenen Handelswoche alle vier Edelmetalle wieder nach oben, wobei auch diesmal Silber voranging.Der US-Dollar war allerdings kaum die Ursache, denn dieser bewegte sich per saldo nicht.Die Aktienmärkte gingen insgesamt weiter nach oben, wobei die steigenden Chancen auf neue Ausgabenprogramme in den USA ein Treiber waren und diese mit einem an Schärfe gewinnenden US-Präsidentschafts-Vorwahlkampf zusammenfielen.Eine zweite Corona-Infektionswelle scheint nun weltweit in immer mehr Ländern zu beginnen, obwohl die Aufhebung der vorangegangenen Schutzmaßnahmen noch gar nicht vollständig durchgeführt wurde. Die führte an den Rohstoffmärkten insgesamt zu gemischten Gefühlen.

