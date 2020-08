Eine Woche, die insgesamt eine leicht positive Tendenz aufwies, aber so richtig weiss der Markt noch nicht, was er will - immer wieder schlechte Nachrichten von der "zweiten Welle", die Gefahr eines möglichen zweiten Shut-Downs mit Unternhemen, die ihre Reserven im ersten Shut Down bereits stark reduzieren mussten - und dann wieder Hoffnung, bei den Automobilwerten, den Onlinefirmen, den Quartaslzaheln, die doch nicht so schlecht waren... Viel unsicher, vieles möglich, abe rnächste Woche sollte es wieder mal "in eine Richtung" weitergehen, fragt sich nur in welche... Wir hatten uns am letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...