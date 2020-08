Die Aktie der Österreichischen Post (WKN: A0JML5) gehört definitiv zu den spendableren Aktien unseres kleineren Nachbarstaates. Für das letzte Geschäftsjahr 2019 zahlte der Paket- und Postdienstleister erneut eine Dividende in Höhe von 2,08 Euro aus. Gemessen an einem derzeitigen Aktienkurs von 27,60 Euro (07.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) würde das einer Dividendenrendite in Höhe von 7,53 % entsprechen. Dabei gab es jedoch bereits im letzten Jahr eine Baustelle, die es zu beobachten galt: ...

