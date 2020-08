Das Bernecker TV-Programm ist nach der Sommerpause wieder durchgestartet. In der neuen Ausgabe vom Aktien-Schnelltest war am 06.08.2020 im Gespräch mit Michael Hüsgen wieder Bernecker-Experte Oliver Kantimm aus dem Redaktionsteam von "Der Aktionärsbrief" vor der Kamera. Themen:





++ Qiagen - Platzt die Übernahme?

++ Dialog Semiconductor - auf den zweiten Blick: Starkes Q2

++ Pfeiffer Vacuum - Mangel an Impu

lsen

++ Vonovia - Corona perlt ab++ Nikola - Nichts für schwache Nerven!

++ Disney - Dicker Rotstift - dennoch ein Kauf?

++ Lumentum Holdings - Generell interessant, allerdings …

++ Alibaba Health - Hochleistungs-Sprinter in puncto Wachstum





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:







Oder via Copy/Paste:https://youtu.be/iO1FM4VBBgA

