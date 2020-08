Gold, Bitcoin, GBP/USD und die Märkte abseits von Aktien

Abseits der Aktienmärkte standen in dieser Woche unter anderem Gold, Bitcoin sowie GBP/USD im Fokus. Dabei sorgt derzeit vor allem Gold mit einer beeindruckenden Rekordjagd für Furore.

Bitcoin

Nachdem der Bitcoin im März ein Elfmonatstief bei 4.210 US-Dollar markierte, arbeiteten sich die Notierungen bis Anfang Mai bis knapp über die 10.000er-Marke nach oben, woraufhin der Kurs in den Konsolidierungs-Modus wechselte. Dabei pendelte der Bitcoin fast drei Monate lang in der Spanne zwischen 10.000 US-Dollar auf der Oberseite und 8.700 US-Dollar auf der Unterseite seitwärts. Dieser Seitwärtslauf wurde am 27. Juli beendet, denn die Krypto-Währung verzeichnete an diesem Tag einen kräftigen Kurssprung von zeitweise 15 Prozent, womit die 10.000er-Kursbarriere überwunden und ein Zehnmonatshoch bei in der Spitze 11.055 US-Dollar markiert wurden.

Anfang August notierte der Bitcoin dann zwischenzeitlich im Bereich der 11.100er-Marke. Kann die runde 11.000er-Marke verteidigt werden, stehen die Chancen für eine Fortsetzung der Mitte März gestarteten Kurs-Rallye gut. Charttechnisch ist der Weg jetzt frei bis zum 2019er-Jahreshoch vom vergangenen Juni bei 14.230 US-Dollar. Damit eröffnet sich kurzfristig ein weiteres Gewinnpotenzial von über 20 Prozent. Wird das 2019er-Top überboten, würde sich die nächste Zielmarke auf das Allzeithoch aus dem Dezember 2017 bei 20.595 US-Dollar stellen. Mittelfristig errechnet sich damit sogar eine Gewinnperspektive von rund 80 Prozent. Der Bitcoin bleibt damit weiterhin aussichtsreich.

