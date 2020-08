Der amerikanische Softwaregigant Microsoft stand in den letzten Tagen mittendrin in der heftigen Diskussion um die Zukunft der Video-Plattform TikTok. Eigentlich ist das ganze ein regelrechtes Stück aus dem Tollhaus. So warf US-Präsident Donald Trump der Plattform wie auch dem Betreiber Bytedance und dem Tech-Investor Tencent vor, Daten von Nutzern zu sammeln und an die chinesische Regierung weiterzuleiten. Außerdem steht ein Zensurvorwurf im Raum, was mit Blick auf die derzeitigen Vorgänge in Amerika zumindest Stirnrunzeln auslösen sollte.Microsoft sieht seine ChanceMicrosoft sah hier seine Gelegenheit und äußerte den Wunsch, dass nordamerikanische Geschäft von TikTok zu übernehmen (inklusive Australien und Neuseeland). Daraufhin meinte Trump, die Sache noch dadurch verkompliziert zu müssen, dass man quasi so eine Art Lösegeld Genehmigung verlangen könne.

