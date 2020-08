Piper Sandler Co., eine führende Investmentbank und institutionelle Wertpapierfirma, fungierte als Finanzberater von Momentive Performance Materials Inc. (Momentive) beim Verkauf ihres Geschäfts mit Verbraucherdichtstoffen an die Henkel Corporation. Die Transaktion, die weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen einschließlich behördlicher Genehmigungen unterliegt, wird voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen.

Das Geschäft mit Dichtstoffen für Verbraucher von Momentive umfasst Verbraucherdichtstoffe der Marke GE, die unter Lizenz der General Electric Company verkauft werden und über Heimwerkermärkte, große Einzelhändler und Eisenwarenhandlungen erhältlich sind. Momentive wird bis 2021 weiterhin Verbraucherdichtstoffe im Rahmen eines Übergangsliefervertrags herstellen. (Quelle: Momentive Performance Materials Inc.)

"Wir sind erfreut, Momentive inmitten einer Pandemie dabei geholfen zu haben, diese Vereinbarung und die Ziele des Unternehmens und seiner Aktionäre zu erreichen", sagte Telly Zachariades, Geschäftsführer für Chemikalien und Materialien bei Piper Sandler. "Wir freuen uns darauf, die strategischen Ziele von Momentive zu unterstützen und weiter voranzutreiben."

Diese Transaktion ist die erste Transaktion, die von Piper Sandlers neuem Chemie- und Materialkonzern The Valence Group abgeschlossen wurde, der im April 2020 von Piper Sandler Companies übernommen wurde.

ÜBER PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) ist eine führende Investmentbank und institutionelle Wertpapierfirma, die Kunden helfen will, die Macht von Partnerschaften durch "Realize the Power of Partnership" zu realisieren. The Valence Group wurde von Piper Sandler akquiriert und ist ein Markenname, der von der Chemikalien- und Materialgruppe der Abteilung Investmentbanking von Piper Sandler verwendet wird. In den USA werden Wertpapiermakler- und Investmentbanking-Dienste durch Piper Sandler Co., Mitglied von SIPC und NYSE, angeboten; in Europa durch Piper Sandler Ltd., genehmigt und reguliert von der U.K. Financial Conduct Authority und in Hongkong durch Piper Sandler Hong Kong Limited, genehmigt und reguliert durch die Securities and Futures Commission. Private Equity-Produkte und festverzinsliche Beratungsdienste werden über separate Anlageberatungsunternehmen angeboten.

