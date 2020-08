Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat sich in einem Interview skeptisch zu den Übernahmeplänen seines Unternehmens in Sachen Tiktok geäußert. Aus seiner Sicht ist der Tiktok-Deal ein "vergifteter Kelch". Als vergifteten Kelch bezeichnet Mitgründer Bill Gates eine potenzielle Übernahme des sozialen Netzwerks Tiktok durch Microsoft. Es sei völlig unklar, was bei einem solchen Deal am Ende herauskommen würde, so Gates zu Wired. Gates hat schwere Bedenken Dabei drücken mehrere Aspekte der Übernahme auf Gates Stimmung. So finde er es zwar ganz gut, wenn Facebook auf eigenem Boden mehr Wettbewerb ...

