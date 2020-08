Barrick Gold, Alibaba, PayPal und RWE: Die Hot Stocks der Woche

Barrick Gold (WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084), Alibaba (WKN: A117ME / ISIN: US01609W1027), PayPal (WKN: A14R7U / ISIN: US70450Y1038) und RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) gehörten in dieser Woche zu den Hot Stocks und dies nicht nur in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Barrick Gold

Im Zuge der Goldpreis-Rallye konnte auch die Aktie von Barrick Gold kräftig zulegen. Seit dem September-2018-Tief bei 9,53 US-Dollar haben sich die Notierungen bis Ende Juli dieses Jahres mehr als verdreifacht, wobei der Kurs am 27. Juli zeitweise ein Siebenjahreshoch bei 30,20 US-Dollar markierte. Die Chancen stehen gut, dass weitere Tops in Kürze folgen werden, wenn das Bergbauunternehmen mit den Geschäftszahlen zum zweiten Quartal überzeugen kann, die am 10. August präsentiert werden.

Barrick Gold-Chart: Börse Stuttgart

Die Analysten rechnen mit Umsatzerlösen von im Schnitt 2,9 Mrd. US-Dollar. Das würde gegenüber dem zweiten Quartal 2019 (2,1 Mrd. US-Dollar) einen kräftigen Anstieg um 38 Prozent bedeuten. Beim Gewinn je Aktie wird durchschnittlich 0,18 US-Dollar erwartet. Damit wird hier ein Zuwachs von satten 64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (0,11 US-Dollar) prognostiziert. Kann Barrick Gold die Erwartungen erfüllen oder sogar toppen, steht einer neuen Kurs-Rallye nichts im Wege.

Mini Future auf Barrick Gold WKN HZ3P1E ISIN DE000HZ3P1E6 Emissionstag 29. Juni 2020 Produkttyp Mini Future - Bull Emittent UniCredit

Alibaba

Nachdem die Aktie von Alibaba im Zuge des jüngsten Börsen-Crashs kurzzeitig zurückgeworfen wurde und im März ein Fünfmonatstief bei 170 US-Dollar markierte, startete eine neue Kurs-Rallye. Dabei ging es bis Anfang Juli bis auf 268 US-Dollar nach oben, was ein neues Allzeithoch bedeutete. Nach der steilen Kletterpartie legte die Aktie eine technische Verschnaufpause ein und setzte bis Anfang August zeitweise in den Bereich der 260er-Marke zurück.

Den vollständigen Artikel lesen ...