die Aktienmärkte erholen sich weiter von der negativen Überraschung der vergangenen Woche. So enttäuschten die Konjunkturdaten hierzulande ebenso, wie in Übersee. Allerdings hatten wir im Vorfeld auf die sehr negative Stimmung aufmerksam gemacht. Die Bären dürften diesen Rücksetzer daher zum nachträglichen Einstieg genutzt haben. Immerhin hat sich die Stimmung der Marktteilnehmer etwas aufgehellt.

Für eine kurz bevorstehende Korrektur gibt es aber noch zu viele Pessimisten, womit vorerst auch weiterhin kleinere Rücksetzer rasch zum Nachkauf genutzt werden dürften. Nach unten hin dürfte daher nach wie vor die Region zwischen 12000 und 12300 Punkten für Einstiege genutzt werden. Erst ein klarer Rücksetzer unter diesen Bereich würde auch charttechnische Verkaufssignale mit sich bringen.

So wäre in diesem Fall das Zwischentief vom vergangenen Donnerstag bei rund 12300 Punkten unterschritten. Ein Rücksetzer unter die runde Zahl von 12000 Punkten würde aber auch einen klaren Rückgang unter das Zwischentief von Ende Juli zur Folge haben, was als Bestätigung eines Verkaufssignals gewertet werden darf. In diesem Fall wäre von einem Abverkauf bis um 10000 Punkte auszugehen.

Sollte der Index die Region um rund 12800 Punkten überwinden, würde sich die Situation kurzfristig weiter aufhellen, so dass in diesem Fall das Hoch vom Juni bei etwa 13300 wieder in den Fokus der Anleger rückt. Saisonal betrachtet bleibt es damit weiter spannend da die Aktienmärkte nur von wenigen Einzeltiteln ...

