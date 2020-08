Die Berichtssaison ist in vollem Gange - sowohl Übersee als auch in Europa. "Big Tech" in den USA hat bereits geliefert und konnte die Anleger überzeugen - daran ändern konnte zuletzt auch nicht die schwachen Arbeitsmarktdaten in den Vereinigten Staat und die weiterhin an Dynamik zunehmende Corona-Pandamie.Die trendstärksten Aktien aus Deutschland und den USA befinden sich kontinuierlich im Portfolio des TSI-Fonds (WKN HAFX6Q). Darunter Highflyer wie Tesla, Sartorius oder Nvidia. Das diese Trends ...

