Microsoft ist offenbar nicht der einzige Interessent an der Übernahme des von einem US-Verbot bedrohten sozialen Netzwerks Tiktok. Auch der Kurznachrichtendienst Twitter soll seinen Hut in den Ring geworfen haben. Wie das Wallstreet Journal aus unternehmensnahen Quellen erfahren haben will, ist neben Microsoft auch der Kurznachrichtendienst Twitter an einer Übernahme des schnell wachsenden Tiktok-Netzwerks interessiert. Anders als bei Microsoft soll es dabei indes nur um den US-amerikanischen Geschäftsbereich gehen, während Microsoft neben der Übernahme der Tiktok-Geschäfte in den USA, Kanadas, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...