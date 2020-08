FRANKFURT (Dow Jones)--Audi-Chef Markus Duesmann widerspricht Spekulationen, er könne eines Tages Herbert Diess als VW-Chef in Wolfsburg nachfolgen. "Ich habe keine derartigen Ambitionen. Wie sagt Markus Söder immer? 'Mein Platz ist in Bayern.' Das gilt für mich erst recht", sagte Duesmann der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er sei explizit für den Posten als Audi-Chef von BMW nach Ingolstadt gewechselt, "für nichts anderes. Das ist mein Leben."

Duesmann hat im April das Amt als Audi-Chef angetreten, in Personaleinheit ist er VW-Entwicklungsvorstand sowie für die Software sämtlicher Marken zuständig. Diese Machtfülle strebe er nicht ewig an, sagte er dem Blatt. Er werde die Ämter so lange in seiner Person vereinen, "bis ich den Eindruck habe, dass alles, was ich mir vorgenommen habe, so gut läuft, dass ich guten Gewissens weitere Aufgaben abgeben möchte."

Der Automanager fordert eine "wirtschaftsorientierte, grüne Politik" für Deutschland, "die den Wohlstand erhält und fördert. So ein Programm würde ich jederzeit unterschreiben", bekräftigte Duesmann. "Nur, wenn es den Menschen materiell gut geht, ist Ökologie ein großes Thema und macht der Umweltschutz Fortschritte." In diesem Zusammenhang äußert er Sympathie für die Grünen.

