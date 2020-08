BRASÍLIA (dpa-AFX) - Nach achtmonatiger Pause hat Brasiliens erste Fußballliga den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Mit drei Begegnungen vor leeren Rängen begann am Samstag der erste Spieltag der Saison 2020 in der Serie A. Der peruanische Ex-Bundesliga-Stürmer Paolo Guerrero schoss beim 1:0 von Internacional Porto Alegre bei Coritiba FC das Siegtor.



Der Saisonstart war für Anfang Mai vorgesehen, nachdem die vorherige Spielzeit im Dezember zu Ende gegangen war. Der brasilianische Fußballverband (CBF) setzte im März aber wegen der Coronavirus- Pandemie alle nationalen Wettbewerbe bis auf Weiteres aus.



Das größte und bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas verzeichnete bislang nach den USA weltweit die zweitmeisten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 sowie Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 - am Samstag überschritt es in der offiziellen Statistik die Marken von drei Millionen Fällen und 100 000 Toten.



Zwischenzeitlich war das legendäre Maracana-Stadion in Rio de Janeiro zum Krankenhaus für Corona-Patienten umfunktioniert worden. Im Juni wurde dort die regionale Meisterschaft Campeonato Carioca wieder aufgenommen./nk/DP/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de