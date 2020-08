Charttechnischer DAX-Ausblick für die KW33/2020

Genau 300 Punkte Wochensaldo haben den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) von der Eröffnung am Montag bis Freitagabend wieder etwas Luft verschafft. Denn der Juli endete bereits schwach, was der Auguststart nun etwas ausgleicht.

Der stärkste Tag der Woche war erneut der Montag. Auf die Kursverluste zum Monatsende Juli folgte eine starke Erholung, die den Index zunächst über 12.500 und dann im weiteren Verlauf bis Dienstag an die Abbruchkante bei 12.750 trieb. Hier traf der DAX zunächst wieder auf Widerstand am Dienstag und ebenso am Mittwoch in gleicher Höhe.

Ein Bereich, den ich entsprechend mehrfach skizzierte und auch handelte:

Trading im DAX an 12.750

Für den Donnerstag konnte dann dieser Widerstand kurzfristig gebrochen werden, jedoch wurde auch das das Momentum nicht gehalten. Die Folge war immer wieder ein starker Rücklauf von den Hochs - wie in diesem Trading-Screen zu sehen:

Trading im DAX an 12.800

Grob skizziert war somit der Bereich 12.525 und 12.750 die dominante Range in dieser Woche:

DAX-Handelsbereich aus KW32

Daran änderten letztlich nicht einmal die US-Arbeitsmarktzahlen etwas. Am Mittwoch veröffentlichte die private Agentur ADP erste valide Daten, welche trotz einem Anstieg der Beschäftigten in der Privatwirtschaft unter den Erwartungen lagen.

