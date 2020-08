Trotz des jüngsten Rücksetzers hält das starke Momentum beim Save the World Index an.Laut dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist die Ampel für den Green Deal in der EU endgültig auf Grün gesprungen. Ein Drittel der Zukunftsinvestitionen wird in den Klimaschutz fließen. Damit rückt das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Für alle Investoren, die an diesem Trend partizipieren möchten, hat DER AKTIONÄR Ende 2019 den Save the World Index aufgelegt. Er setzt sich aus elf Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...