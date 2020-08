Erneut legte der weltführende japanische Entwickler digitaler Online-Spiele, CAPCOM LTD. (JP3218900003), am 03.08. fulminante Quartalszahlen per 30.06. vor, die bis zum Schluss der vergangenen Woche die Aktie auf einen Schlag um weitere + 27 % nach oben katapultierten.Schon in unserer letzten Analyse, in der wir das Gesamtjahresergebnis 2019/20 (per 31.03.) unter die Lupe nahmen, betonten wir, dass der Konzernvorstand für das Gesamtjahr 2020/21 einen insgesamt exzellenten Geschäftsverlauf für Capcom erwartet, getragen von seinen Blockbuster-Spieleserien "Resident Evil" und "Monster Hunter" (jeweils dem Genre der Horror-Action-Abenteuerspiele zuzurechnen / detailliertes Unternehmensprofil siehe ebenfalls in unserem letzten Bericht vom 20.05.).

