Tesla qualifiziert sich mit seiner Marktkapitalisierung und seinen Umsatzzahlen für einen Platz im S&P 500. Damit könnte der Elektroautohersteller bei Fondsmanagern aber für erhebliche Unruhen sorgen.? Tesla erfüllt Voraussetzungen für Aufnahme in S&P 500? Indexfondsmanager haben wenig Spielraum, um zu reagieren? Notierung im S&P 500 noch nicht in trockenen TüchernTesla qualifiziert sich für Aufnahme in den S&P 500Teslas Marktwert liegt derzeit bei etwa 277 Milliarden Dollar. ...

