ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Kundengelder/Lufthansa:



"Als die Lufthansa durch Corona ins Trudeln geriet, war die Bundesregierung sehr schnell bereit, die stolze Summe von neun Milliarden Euro aus Steuermitteln für die Rettung zur Verfügung zu stellen. (...) Falls der Bund gemeint haben sollte, dass die Unternehmensspitze deshalb besonders wohlwollend mit Personal und Kunden umgehen würde, sieht er sich getäuscht. Gerade erst wurde erstmals mit betriebsbedingten Kündigungen gedroht. Und bei der Erstattung von Kundengeldern ist die Lufthansa so langsam, dass man in Berlin langsam ungeduldig wird. Dass sich ausgerechnet eine Staats-Airline so viel weniger an geltendes Recht hält als ausländische Billigflieger, ist grundsätzlich ein Armutszeugnis. Dass man als Begründung auf Callcenter in Indien verweist, während im Inland Mitarbeiter wegen Corona Däumchen drehen, ist schlicht dreist. Das darf sich der Bund, der Milliarden aufgebracht hat, nicht länger bieten lassen."/be/DP/he

