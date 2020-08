BERLIN (dpa-AFX) - Inmitten der Debatte um das Für und Wider einer baldigen Rückkehr der Fans in die Bundesliga-Stadien beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über das Thema. Bei der Schaltkonferenz am Montag wollten sich die Ressortchefs über das Konzept der Deutschen Fußball Liga austauschen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Entscheidungen seien nicht zu erwarten.



Die Fußball-Bundesliga startet am dritten September-Wochenende in die neue Saison. Das DFL-Konzept sieht eine zunächst reduzierte Rückkehr der Fans ohne Stehplätze, ohne Alkohol und ohne Gästefans vor. Tickets sollen nur personalisiert vergeben werden. Das Konzept der Deutschen Fußball Liga hatte viel Anerkennung bekommen. Zugleich gibt es angesichts steigender Corona-Infektionszahlen anhaltende Kritik und Zweifel aus Bund, Ländern und Wissenschaft./kr/ac/DP/he

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de