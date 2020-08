Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Infineon plant keine weiteren Groß-Übernahmen

Der Halbleiterhersteller Infineon hat nach der 9-Milliarden-Euro-Übernahme des US-Konkurrenten Cypress vorerst nur kleinere Übernahmen im Auge. "Wir sind jetzt gut aufgestellt und planen erst einmal keine weiteren großen Akquisitionen", sagte der Infineon-Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss der Süddeutschen Zeitung (Montagsausgabe). "Kleinere Dinge zur Arrondierung unseres Know-hows schauen wir uns natürlich an", fügte der Chef des DAX-Konzerns. Infineon brauche "sicher fünf Jahre, um das gesamte Potenzial der Übernahme von Cypress zu heben, wir sind also erstmal gut beschäftigt".

Bundesregierung verteidigt Bafin im Wirecard-Skandal - Zeitung

Die Bundesregierung verteidigt die Finanzaufsicht Bafin im Wirecard-Skandal. Die Behörde hätte die Prüfung der Bilanzen durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) nach Ansicht der Regierung nicht früher an sich ziehen können. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, die der WamS vorliegt.

Audi-Chef Duesmann sieht sich nicht als künftigen VW-Konzernlenker

Audi-Chef Markus Duesmann widerspricht Spekulationen, er könne eines Tages Herbert Diess als VW-Chef in Wolfsburg nachfolgen. "Ich habe keine derartigen Ambitionen. Wie sagt Markus Söder immer? 'Mein Platz ist in Bayern.' Das gilt für mich erst recht", sagte Duesmann der FAS. Er sei explizit für den Posten als Audi-Chef von BMW nach Ingolstadt gewechselt, "für nichts anderes (...)."

Bundesregierung kritisiert Lufthansa wegen Erstattungspraxis - Magazin

Die Bundesregierung hat die Lufthansa wegen der zögerlichen Erstattung von Flügen, die wegen der Corona-Krise ausgefallen sind, kritisiert. "Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Lufthansa trotz der massiven staatlichen Hilfen ihren gesetzlichen Verpflichtungen bislang nicht nachkommt und den Kunden ihre Gelder nicht unverzüglich zurückzahlt", sagte Wirtschaftsstaatsekretär Ulrich Nussbaum dem Spiegel. Lufthansa räumte laut Spiegel die Probleme ein.

Berkshire Hathaway steigert Ergebnis um 86 Prozent

Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal massiv von der Erholung der Aktienmärkte profitiert. Das Investmentvehikel von Großinvestor Warren Buffett verbuchte in der abgelaufenen Periode einen Gewinnsprung um 86 Prozent. Dabei machte die positive Entwicklung am Aktienmarkt Ergebnisrückgänge bei den sonstigen Aktivitäten der Beteiligungsgesellschaft sowie umfangreiche Abschreibungen bei Precision Castparts wett.

Twitter hat offenbar auch Interesse an Tiktok - Kreise

Im Streit um die Betreiber von chinesischen Apps in den USA kommt offenbar Bewegung. Nachdem US-Präsident Donald Trump mit einem Verbot bestimmter Apps aus China gedroht hatte, sollten die US-Geschäfte nicht in amerikanische Hand übergehen, wird mit Twitter bei der chinesischen Plattform Tiktok ein weiterer Name genannt. Der US-Kurznachrichtendienst soll laut infomierten Kreisen bereits Gespräche über eine Fusion mit Tiktok geführt haben. Es sei aber unklar, ob Twitter eine Transaktion mit Tiktok anstreben werde, hieß es.

August 10, 2020

