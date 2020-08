Coquitlam, BC, 7. August 2020 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das "Unternehmen" oder "Canada Silver Cobalt") freut sich, bekannt zu geben, dass Matt Halliday, P.Geo., der den Posten des President und COO des Unternehmens bekleidet, in das Board of Directors berufen wurde. In Verbindung mit der Berufung von Matt in das Board of Directors ist Marc Bamber als Director des Unternehmens zurückgetreten, um sich auf seine anderen beruflichen Verpflichtungen zu konzentrieren. Wir danken Marc für seinen Beitrag zum Unternehmen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.Das Unternehmen hat überdies GRA Enterprises LLC (der "Berater") mit der Erbringung von Investor Relations-Dienstleistungen gemäß einem Beratervertrag vom 24. Juli 2020 beauftragt. Diese Dienstleistungen beinhalten die Erstellung und Veröffentlichung von Bulletins für Investoren, die Verbreitung dieser Bulletins über den E-Mail-Verteiler des Beraters sowie die Veröffentlichung von Beiträgen über die Blogs und Social Media-Konten des Beraters. Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen hat das Unternehmen dem Berater eine Gebühr von 30.000 US-Dollar für eine Vertragslaufzeit von 6 Monaten gezahlt. Der Berater steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und ist derzeit nicht im Besitz von Wertpapieren des Unternehmens, kann jedoch von Zeit zu Zeit Wertpapiere des Unternehmens zu Investitionszwecken erwerben. Der Beratervertrag mit dem Berater steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.Über Canada Silver Cobalt Works Inc.Die Vorzeigemine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen beträchtliches Explorationspotenzial für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer im produktiven, vormals produzierenden hochgradigen Silber-Kobalt-Gebiet Gowganda im Norden von Ontario auf. Angesichts einer wichtigen Neuentdeckung bei Castle East, des Untertagezugangs bei der Mine Castle, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der nahegelegenen Stadt Cobalt und eines eigenen hydrometallurgischen Verfahrens, das als Re-2OX bekannt ist, sowie der Konzessionsgebiete Beaver und Violet befindet sich CCW in einer günstigen strategischen Position, um ein kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Bereich zu werden."Frank J. Basa"Frank J. Basa, P. Eng.Chief Executive OfficerFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:Frank J. Basa, P.Eng.,CEO1-416-625-2342 Wayne Cheveldayoff,Corporate Communications,waynecheveldayoff@gmail.com,1-416-710-2410Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA1348521024