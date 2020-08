Kardex Holding AG: Kardex erwirbt Beteiligung an Technologie Start-up Rocket SolutionEQS Group-Ad-hoc: Kardex Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Kardex Holding AG: Kardex erwirbt Beteiligung an Technologie Start-up Rocket Solution10.08.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MedienmitteilungZürich, 10. August 2020Kardex erwirbt Beteiligung an Technologie Start-up Rocket SolutionKardex beteiligt sich am 2019 gegründeten Start-up Rocket Solution GmbH mit Sitz in Unterhaching bei München. Das Unternehmen entwickelt innovative, standardisierte automatische Lager- und Bereitstellsysteme der neuesten Generation. Diese Systeme bestehen aus dynamischen Lagerfahrzeugen (Rocket Shuttles), die sich innerhalb des Regals bewegen und die zu lagernden Behälter und Tablare an den Schnittstellen des Systems bereitstellen. Die innovative Technologie weist offene IoT- und Web-Schnittstellen auf und lässt sich dadurch einfach in Gesamtsysteme integrieren.Kardex CEO Jens Fankhänel betont: "Mit der Technologie der Rocket Solution geht Kardex einen weiteren Schritt hin zu standardisierten Sub-Systemen und erweitert ihr Portfolio im strategisch wichtigen Leichtgutbereich. Durch die Beteiligung an diesem jungen, innovativen Unternehmen erwarten wir auch neue Impulse für Kardex speziell für die Umsetzung unserer IoT-Strategie."Zusatzmaterial zur Meldung:Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5b7dd96fbc79d88c1ef011818032184b Dateibeschreibung: Kardex_Medienmitteilung_Rocket_2020-08-10Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: Kardex Holding AG Thurgauerstrasse 40 8050 Zürich Schweiz Telefon: +41 (0)44 419 44 79 E-Mail: investor-relations@kardex.com Internet: www.kardex.com ISIN: CH0100837282 Valorennummer: 100837282 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1111875Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1111875 10.08.2020 CET/CEST