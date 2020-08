Ausgehend vom Streit um TikTok besteht die Gefahr und Wahrscheinlichkeit, dass die SEC für alle in New York notierten China-Aktien nunmehr die Vorlage aller Bilanzberichte nach US-Standard verlangt. Das trifft alle, auch Alibaba oder Tencent etc.. Sie profitieren bis jetzt davon, keine exakten Zahlen vorzulegen. Raus? Mindestens die Positionen halbieren!



