Der vor dem Wochenende zu beobachtende Rückschlag des Ölpreises setzte sich im frühen Montagshandel nicht weiter fort.Nach wie vor sorgen sich die Investoren vor allem um die hohe Zahl an Corona-Neuinfektionen sowie die Spannungen zwischen China und den USA. Per Dekret hat US-Präsident Trump am Freitag verboten, mit den chinesischen Eignern von Tik Tok und WeChat Geschäfte zu machen. Der Erlass soll in eineinhalb Monaten greifen, falls sich bis dahin die Internetfirmen weiterhin im Besitz ...

