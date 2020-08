Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1795 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Auch die USD/CHF- (0,9132) und EUR/CHF-Kurse (1,0771) bewegten sich kaum.Damit konnte sich der Euro vorerst stabilisieren, nachdem er am Freitag etwa einen Cent gefallen war. In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...