Im Zuge der geplatzten Dotcom-Blase tauchte der Kurs der Deutschen Telekom (WKN: 555750) im Frühling 2002 auf unter 15 Euro ab. Jetzt, nach der Erholung vom Coronacrash, nimmt die Aktie die Marke von 15 Euro von unten ins Visier. Es gibt einiges, was man an der Telekom mögen kann. Doch es gibt auch noch ein paar Faktoren, die weiterhin auf dem Kurs lasten. Es könnte daher noch einige Zeit dauern, bis die Telekom-Aktie die Niederungen um 15 Euro verlassen wird. Was schon jetzt Mut macht für die Telekom-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...