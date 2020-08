Am Samstag dieser Woche ist es endlich so weit gewesen: Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) haben ein weiteres Mal ihre Bücher geöffnet und den Investoren einen Einblick in die aktuelle Verfassung der Beteiligungsgesellschaft geboten. Wesentliche Eckpfeiler des Zahlenwerks sind dabei eigentlich bekannt gewesen: Der Cashberg ist weiterhin hoch. Aufgrund der Markterholung ist der Wert der Beteiligungsgesellschaft wieder moderat gestiegen. Allerdings sind Wertgewinne natürlich eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...