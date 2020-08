Aktien: Infineon schreibt rote Zahlen - Aktie nagt am Widerstand

Anzeige / Werbung Die Halbleiterbranche gehört zu den Branchen, die bislang recht glimpflich durch die Corona-Krise gekommen sind. Der Trend zu mehr Digitalisierung half dabei. Beim deutschen Halbleiterriesen Infineon machte sich dagegen die allgemeine Schwäche der Autoindustrie negativ bemerkbar - vor allem auf der Ergebnisseite. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Auch wenn die Übernahme von Cypress vergleichsweise teuer war du die Zahlen belastet, ist Infineon mit der Übernahme sehr zufrieden. Mit der Akquisition von Cypress sei die Präsenz in den USA gestärkt worden Infineon werde in den USA nun auch von den großen Digitalkonzernen anders wahrgenommen, erklärte das Unternehmen. Auch global auf wichtigen Märkten wie etwa in Japan und Indien werde man anders wahrgenommen. Wie das Dax-Unternehmen mitteilte, lag das operative Ergebnis im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 bei 220 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war das fast ein Drittel weniger. Unterm Strich standen bei Infineon den Angaben zufolge sogar rote Zahlen in den Büchern: Der Fehlbetrag belief sich demnach auf 128 Millionen Euro nach einem Gewinn von 224 Millionen Euro vor Jahresfrist. Dennoch stieg der Erlös um rund acht Prozent auf 2,17 Milliarden Euro. Trotz der durchwachsenen Ergebnisse lagen sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis deutlich über den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten. Infineon-Aktie mit neuem Anlauf Der Aufwärtstrend in der Infineon-Aktie seit dem März-Tief ist vor Kurzem geknackt worden und die Aktie begann eine Konsolidierungsphase. Sogar die Unterstützung bei knapp 22 Euro wurde wieder unterschritten, dennoch zeigt die 200-Tagelinie (rot) aufwärts und stützt den langfristigen Trend. Dagegen schwächt sich der MACD (Momentum) ab und spiegelt die aktuelle Konsolidierungsphase wider. Erst oberhalb des Widerstands bei rund 23 Euro hellt sich das charttechnische Bild bei Infineon wieder auf. Die nächste Unterstützung liegt an der 200-Tagelinie bei rund 19 Euro. Enthaltene Werte: DE0006231004

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )