Der spanische Modekonzern Industria de Diseno Textil SA (Inditex) hat das erste Halbjahr wegen der coronabedingten Schließungen im Einzelhandel mit einem Verlust abgeschlossen.Der Textilhändler Inditex hat die Corona-Krise im zweiten Geschäftsquartal etwas hinter sich lassen können und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nachdem die Spanier zum Start in das Geschäftsjahr erstmals seit vielen Jahren wegen der Pandemie und Rückstellungen für den Konzernumbau in die roten Zahlen gerutscht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...