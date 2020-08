The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.08.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA WTEM XFRA IE00BZ56SW52 WISDOMTR.GL.QUA.DV.GR.DLA EQ01 EQU EUR Y

CA WTIM XFRA IE00BZ56TQ67 WISDOMTR.EO.QUAL.DV.GR.EA EQ01 EQU EUR Y

CA C0L XFRA KYG212091048 CHINA LOGIS.PPTY HLDGS DL EQ01 EQU EUR N

CA ZX3 XFRA KYG2120T1004 CHINA EAST ED HLDGS LTD EQ01 EQU EUR N

CA C3W XFRA KYG2163M1033 CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001 EQ01 EQU EUR N

CA 5Q4 XFRA KYG972281037 WISDOM ED.INTL.HLD.HD-,01 EQ01 EQU EUR N

CA BI1 XFRA US08975P1084 BIGCOMMERCE HLD. 1 -,0001 EQ01 EQU EUR N

