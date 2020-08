The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.08.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A133W5 ERSTE GP BNK 13-20 1215 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0219080048 CRP.AND. FOM. 13-20 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1X3VH1 IKB DT.IND.BK.MTN 14/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB0DF4 DEKABANK DGZ IHS.875 STZ BD00 BON EUR N

CA CS1D XFRA US165167CU93 CHESAPEAKE EN. 2025 BD00 BON USD N

CA CS1E XFRA US165167CZ80 CHESAPEAKE EN. 2027 BD00 BON USD N

CA CS1B XFRA US165167DB04 CHESAPEAKE EN. 2026 BD00 BON USD N

CA CS1C XFRA US165167DA21 CHESAPEAKE EN. 2024 BD02 BON USD N

CA XFRA US373334KE00 GEORGIA POWER 16/26 BD02 BON USD N

