FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.338 EUR1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.076 EURHO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.148 EURAWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.465 EURNVAK XFRA TH0083010R14 THANACHART CAP.-NVDR-BA10 0.033 EURWHE XFRA KYG686121032 PACIFIC TEXTIL.HD HK-,001 0.020 EURFDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.042 EURPUWA XFRA ID1000115306 CIPUTRA DEV. RP 250MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.279 EUROU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.051 EURXFRA DE000HLB3D40 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/16 0.001 %1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.025 EUR489 XFRA US9588921018 WESTERN NEW ENGL. (NEW) 0.042 EUR4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.127 EURNFPH XFRA TH0083B10Z10 THANACHART CAP.-FGN-BA 10 0.033 EUR