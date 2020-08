FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.08.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 11.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.08.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EMC1 XFRA CH0016440353 EMS-CHEMIE HLDG NAM.SF-01

F7E1 XFRA CA3169023031 FIELDEX EXPL INC.

PI8 XFRA CA72303Q2045 PINECREST RESOURCES LTD

