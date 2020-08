HeidelbergCement (HC) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Die Kernaktivitäten des Konzerns umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Die am 30. Juli veröffentlichten, tiefroten Halbjahreszahlen fielen mit der Veröffentlichung schlechter Konjunkturzahlen aus den USA zusammen, worauf der Aktienkurs des konjunkturabhängigen Konzerns 8 % in zwei Handelstagen abgeben musste. Das Papier hat ein Beta von 1,45 und konnte die starken Verluste im Bezug zur Benchmark DAX die letzten Handelstage wieder aufholen und auf Monatssicht besser abschneiden als der deutsche Leitindex. Die Marktteilnehmer setzen vermehrt darauf, dass die Baukonjunktur in den von HC bearbeiteten Märkten wieder anziehen ...

