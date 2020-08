(shareribs.com) Chicago 10.08.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag erneut deutlich leichter. Die Stimmung der Marktteilnehmer hat sich gedreht, bedingt durch das gute Anbauwetter in den USA. Über Wochen war das Wetter in den USA hervorragend für die Entwicklung der Pflanzen auf den Feldern. Der Zustand der Mais- und Sojapflanzen bleibt weiter sehr gut - mehr als ...

