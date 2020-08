ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec mit "Buy" und einem Kursziel von 105 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Pandemie des Coronavirus habe den Aktienkurs in diesem Jahr um 20 Prozent fallen lassen, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sei ein attraktives Niveau zum Einstieg in die Papiere. Die Jenaer seien als Hersteller medizintechnischer Geräte hochinnovativ. Die Bewertung orientiere sich am Wachstum, und die Umsätze dürften ins kommende Jahr hinein wieder steigen./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005313704

