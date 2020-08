Jede der vier neuen LNG-Prozesseinheiten soll eine Produktionskapazität von 7,8 Millionen Tonnen pro Jahr haben. Die Mega-Anlagen sollen 2025 den Betrieb aufnehmen und Erdgas aus dem Nordfeld von Katar verflüssigen. Katar will damit seine Position als weltweit größter LNG-Produzent behaupten. Air Products wird die AP-X LNG-Wärmeübertrager in seiner Produktionsstätte in Port Manatee, Florida, bauen. Der Standort wurde erst im Oktober 2019 erweitert, um den Bedarf der wachsenden LNG-Industrie ...

