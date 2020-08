Unser Einstieg bei Vonovia in PB v. 24.4. macht sich immer mehr bezahlt. Über 35% legte die DAX-Aktie (58,58 Euro; DE000A1ML7J1) inzwischen zu. Starke Hj.-Zahlen ließen den Immobilienwert am Donnerstag (6.8.) um fast 5% auf ein neues Allzeithoch bei 58,98 Euro nach oben schießen.Die Bochumer sind bisher bestens durch die Corona-Krise gekommen: Das EBITDA kletterte in den ersten sechs Monaten um 8,0% ...

