Kann der DAX auch in dieser Woche zulegen? Am Freitag ging der deutsche Leitindex über der Marke von 12.600 Punkten aus den Handel. Heute könnte er sogar über 12.800 Punkte springen. Und das trotz durchwachsener Vorgaben aus Übersee. Bei den Einzelwerten geht es heute um Twitter, Berkshire Hathaway, Eastman Kodak, Wirecard und Infineon. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.