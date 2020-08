Damit ist rein technisch die Luft rein bis 20.000 $, dem bisherigen Redkord vor zwei Jahren. Es gibt keine echte technische Hürde. Wer mitspielen will bleibt dabei, mit begrenztem Betrag. Wer keine 12.000 $ einsetzen will, bedient sich der verschiedenen Termin-Kontrakte.



